Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina | gli azzurri del curling sognano il bronzo – Tutte le gare di oggi 10 febbraio

Martedì 10 febbraio, a Milano e Cortina, gli azzurri del curling cercano il podio. La giornata si presenta intensa con molte gare in programma, ma il team italiano punta a conquistare un bronzo che li renda felici. I giochi sono entrati nel vivo e anche il curling, disciplina meno popolare ma molto combattuta, si prepara a dare il massimo.

Giornata ricca di appuntamenti quella di martedì 10 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli Azzurri saranno impegnati in diversi sport: dallo sci di fondo allo curling (con Amos Mosaner e Stefania Constantini in gara per la medaglia di bronzo nel doppio misto), fino allo sci alpino e al biathlon. Qui il medagliere aggiornato dei nostri campioni. Olimpiadi 2026: Goggia scivola nella discesa libera. Nulla da fare per l’azzurra. Nulla da fare per Sofia Goggia nella combinata femminile. La campionessa, bronzo in discesa a questi giochi olimpici, è scivolata via a circa metà gara della discesa della combinata con la collega Lara Della Mea.🔗 Leggi su Open.online

L’Italia del curling si ferma in semifinale ai Giochi di Milano Cortina.

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo delle competizioni.

Live: Milano Cortina 2026 | Mixed Doubles Curling | Day -1

LIVE Olimpiadi, Arianna Fontana ai quarti nello short track: caduta di Goggia nella combinata, bene Pirovano. Le gare in direttaGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Le Olimpiadi Invernali 2026, in diretta: fondo, Ganz e Cassol in semifinale nella sprint di fondo donne; short track, staffetta mista in semifinale e Arianna Fontana e i maschi ...Dopo una giornata senza medaglie l'Italia cerca il riscatto. Mosaner e Constantini a caccia del bronzo nel curling. Giacomel protagonista nel biathlon. Hofer e Robatscher inseguono il podio nello slit ... corriere.it

Milano-Cortina, cerimonia di apertura più memorabile per il 70% degli spettatori #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali - facebook.com facebook

Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com