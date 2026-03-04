Paralimpiadi invernali la campionessa azzanese Beatrice Cal tedofora a Trieste

Il 2 marzo, a Trieste, si è svolta l’accensione della fiamma paralimpica di Milano-Cortina 2026, con la campionessa azzanese Beatrice Cal che ha fatto da tedofora. La cerimonia si è tenuta in piazza Unità d’Italia, dove un pubblico numeroso ha assistito all’evento. La fiaccola è stata accesa nel contesto del Flame Festival, prima di partire verso l’Arena di Verona per l’apertura ufficiale.

La fiamma paralimpica di Milano-Cortina 2026 ha illuminato le vie di Trieste il 2 marzo, accolta da un pubblico festante fino all'accensione del braciere in piazza Unità d'Italia, ultima tappa del Flame Festival prima del viaggio verso l'Arena di Verona per la cerimonia di apertura del 6 marzo. Trentasei i tedofori che si sono passati la torcia partendo da piazza Venezia, tra cui numerosi atleti paralimpici, in una staffetta che simboleggia l'inclusività dello sport dopo il gran finale olimpico proprio all'Arena.? Tra i protagonisti Beatrice Cal, ciclista tandem WB non vedente di Azzano Decimo, 17 volte campionessa italiana in strada, cronometro, mountain bike e ciclocross, tesserata per le Fiamme Cremisi di San Vito (targate BCC Pordenonese e Monsile).