Durante le Paralimpiadi invernali, i migliori atleti si sono sfidati in diverse discipline, attirando l’attenzione di tanti spettatori. Lo sport si rivela un modo per superare le barriere e ridare speranza a chi affronta disabilità di vario tipo. Molti partecipanti sono arrivati da lontano, portando con sé storie di lotta e determinazione. La competizione ha mostrato come il gesto atletico possa unire e rafforzare il senso di appartenenza. La cerimonia di chiusura si terrà tra qualche giorno, segnando la fine di questa edizione.

MOZAMBANO Lo sport come strumento di rinascita e inclusione, capace di restituire la voglia di essere a chi ha una disabilità: di nascita oppure acquisita. È il messaggio al centro della presentazione ufficiale delle squadre Fisip (Federazione italiana sport invernali paralimpici), ospitata alla Tenuta Borgo La Caccia, sede della comunità di recupero dalle dipendenze Lautari, presieduta da Andrea Bonomelli. Si è trattato di un appuntamento che ha unito atleti da tutta Italia, Brescia e Bergamo comprese, tecnici, istituzioni e sostenitori in una serata dal forte valore simbolico in un anno in cui gli sport invernali sono protagonisti a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Paralimpiadi invernali . Sfilano tutti i campioni

Chi sono e cosa rappresentano le due discusse mascotte di Olimpiadi e Paralimpiadi invernaliL’attesa per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 cresce e tra gli sguardi rivolti agli atleti, ci sono anche loro, Tina e Milo.

Le leggende del motociclismo sfilano al Galli: dal "Bez" al dottor Costa, una serata di storie e campioniAl Teatro Galli di Rimini si è svolta una serata speciale dedicata alle icone del motociclismo.

Sfilano i campioni italiani a Milano-Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.