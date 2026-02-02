Positiva all’antidoping Terremoto nella squadra azzurra la campionessa fuori dalle Olimpiadi invernali

La notizia ha colpito come un fulmine: una delle atlete italiane, protagonista ormai da anni nel suo settore, è risultata positiva all’antidoping. La sua partecipazione alle Olimpiadi invernali è saltata, lasciando il team azzurro senza una delle sue punte di diamante. La squadra si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa, mentre la stessa atleta si trova al centro di un'indagine ufficiale. La tensione sale tra atleti e staff, che devono trovare rapidamente una strada per affrontare questa situazione.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e l'attesa cresce di ora in ora. Le Olimpiadi invernali stanno per prendere il via, con le prime competizioni già fissate a calendario e una macchina organizzativa che lavora a pieno ritmo. Tra entusiasmo, speranze di medaglie e grande attenzione mediatica, l'avvicinamento ai Giochi si sta trasformando in un momento cruciale per atleti e delegazioni, chiamati a gestire pressione e aspettative in un contesto unico. In questo clima carico di emozioni, però, non mancano le ombre.

A due mesi dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la Federazione sport invernali paralimpici (Fisip) è stata commissariata, segnando un momento di crisi per il settore paralimpico italiano.

