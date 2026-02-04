Olimpiadi Invernali 2026 la guida completa di Milano-Cortina | date calendario e programma delle gare in tv

Questa mattina sono partite le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Le gare preliminari sono già in corso, mentre la cerimonia di apertura è prevista per venerdì 6 febbraio. Gli atleti si sfidano sulle piste, mentre gli spettatori seguono tutto in diretta, tra emozioni e attesa per i momenti più importanti.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 iniziano oggi, 4 febbraio, con le competizioni preliminari nonostante la Cerimonia d'apertura dei Giochi è in programma per venerdì 6 febbraio.

