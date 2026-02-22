Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | quando iniziano le discipline e dove vederle in tv

Il calendario dei XIV Giochi Paralimpici Invernali si concentra tra il 6 e il 15 marzo, con l’apertura all’Arena di Verona. La causa di questa manifestazione sono le attività sportive adattate ai disabili, che coinvolgono sei discipline, tra cui lo sci alpino e il biathlon. Le gare si svolgono tra le piste delle Dolomiti e le arene della Lombardia, attirando l’attenzione di appassionati e media italiani. Le competizioni si possono seguire anche in diretta TV su diversi canali italiani.

Finiscono le Olimpiadi, ma l’Italia resta al centro del mondo dello sport. Dal 6 al 15 marzo vanno in scena i XIV Giochi Paralimpici Invernali, con cerimonia d’apertura all’Arena di Verona e sei discipline in programma tra le nevi delle Dolomiti e le arene lombarde. La Rai trasmetterà tutto in chiaro. Il sipario delle Olimpiadi si chiude stasera all’Arena di Verona, ma quella stessa Arena il 6 marzo tornerà a illuminarsi per accendere i XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per l’Italia è la terza Paralimpiade di casa — dopo Roma 1960 e Torino 2006 — e la prima in assoluto assegnata a due città in forma congiunta, esattamente come per l’edizione olimpica appena conclusa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 iniziano venerdì 6 marzo a causa del ritardo nella consegna delle strutture sportive.

Domenica 8 febbraio, a Milano e Cortina, si svolgono le ultime finali delle Olimpiadi invernali.

Da venerdì 6 a domenica 15 marzo si disputeranno le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da

Le Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6

Il ritorno di bandiere e inni russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano Cortina continua a far discutere. Dopo la decisione del Comitato paralimpico internazionale (Ipc) di revocare la sospensione e consentire a dieci atleti di gareggiare con i simboli nazionali

Paralimpiadi Milano Cortina. Governo italiano contrario alla partecipazione di Russia e Bielorussia