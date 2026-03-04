Paralimpiadi Invernali 2026 primi allenamenti dell’Italia Team | oggi al via il curling in carrozzina

Oggi sono iniziati gli allenamenti dell’Italia Team in vista delle Paralimpiadi Invernali 2026, con le prime sessioni di curling in carrozzina, sci alpino e snowboard. Le squadre si sono radunate nelle rispettive sedi di Milano e Cortina, dove si stanno preparando per le competizioni che si terranno tra due anni. Le attività si concentrano su esercitazioni tecniche e coordinamento prima delle tappe ufficiali.

MilanoCortina – Primi allenamenti per gli azzurri dello sci alpino, dello snowboard e del curling in carrozzina: martedì 3 marzo, le atlete e gli atleti hanno provato il ghiaccio e le piste dove, a partire dal 7 marzo, si svolgeranno le gare valide per i XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Per gli atleti di alpino si è trattato della pista Olympia delle Tofane, mentre gli azzurri dello snowboard hanno provato la neve del Cortina Para Snowboard Park. Lo Stadio del Ghiaccio ha invece visto le prime giocate degli atleti di curling in carrozzina. I primi ad arrivare al Villaggio Paralimpico di Cortina sono stati, domenica 1 marzo, gli azzurri del wheelchair curling, seguiti, lunedì 2 marzo, da quelli dello sci alpino e dello snowboard. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Paralimpiadi Invernali 2026, il curling in carrozzina: caratteristiche e campioni azzurri in garaRoma – Sarà la prima delle 6 discipline sportive del programma, a debuttare ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina, esattamente come avvenuto per il...

Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al via: oggi le prime gare, azzurri subito in pista nel wheelchair curlingLe competizioni dei Giochi Paralimpici Invernali iniziano oggi con il curling in carrozzina e le prove di sci alpino.

