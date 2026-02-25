Paralimpiadi Invernali 2026 il curling in carrozzina | caratteristiche e campioni azzurri in gara

Roma – Sarà la prima delle 6 discipline sportive del programma, a debuttare ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina, esattamente come avvenuto per il curling olimpico. L’Italia del mixed double scenderà sulla pista di ghiaccio del Palazzetto di Cortina contro la Corea il 4 marzo, in anticipo di due giorni rispetto alla cerimonia di apertura a Verona. C’è grande attesa per questo esordio che segna il ritorno del curling in carrozzina azzurro ai Giochi dopo un digiuno di 16 anni dall’ultima apparizione a Vancouver 2010. L’ingresso della disciplina ai Giochi data invece al 2006 e avvenne all’edizione di Torino. Dopo la Paralimpiade canadese il movimento ha attraversato una fase di ricostruzione, mancando la qualificazione per Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Il ritorno nel 2026 rappresenta una sfida tecnica che richiede una precisione millimetrica e una gestione dello stress fuori dal comune e anche culturale, per uno sport di nicchia che alle recenti Olimpiadi ha segnato il record di seguito e pubblico, diventando addirittura un fenomeno social. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

