paralimpiadi 2026 niente atleti portabandiera alla cerimonia di apertura

Per le Paralimpiadi 2026, l'International Paralympic Committee ha deciso di non assegnare il ruolo di portabandiera agli atleti durante la cerimonia di apertura. Al loro posto, le bandiere delle 56 nazioni partecipanti saranno consegnate a dei volontari. La scelta riguarda esclusivamente la cerimonia di apertura, mentre gli atleti continueranno a essere protagonisti durante le competizioni.

Alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì all'Arena di Verona, non saranno gli atleti a sfilare come portabandiera. Le bandiere delle 56 nazioni partecipanti saranno infatti affidate a volontari. La decisione è stata presa dall'International Paralympic Committee (IPC), che ha motivato la scelta con ragioni logistiche: "È solo per la lontananza dai campi gara", fanno sapere dall'organismo internazionale. Secondo quanto emerso, molte delegazioni avevano già comunicato che non avrebbero inviato atleti alla cerimonia di apertura, considerando i tempi di trasferimento dai villaggi olimpici a Verona e il calendario gare, che scatterà già dalle 9.

