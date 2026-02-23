Milano Cortina 2026 da record su Rai 2 e RaiPlay ascolti mai così alti per i Giochi Invernali

La Rai ha registrato ascolti record durante i Giochi Invernali di Milano Cortina, causati dall’interesse crescente del pubblico. La diretta della cerimonia di apertura ha attirato oltre 9 milioni di spettatori, mentre quella di chiusura ha superato i 6 milioni. Le trasmissioni su Rai 2 e RaiPlay hanno superato ogni aspettativa, con milioni di streaming e un coinvolgimento sui social media. La copertura della Rai ha raggiunto numeri mai visti prima per questo evento.

Rai celebra Milano Cortina con ascolti mai visti per i Giochi Invernali: share altissimi su Rai 2, milioni di stream su RaiPlay e record social Dai 9 milioni 272 mila spettatori, con il 46,2 per cento di share, per la diretta della Cerimonia d'apertura, ai 6 milioni 232 mila, con il 30,9 per cento di share per quella della Cerimonia conclusiva: l'edizione dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina proposta da Rai Sport su Rai 2, Rete.