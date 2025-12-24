Madignano fugge all' alt dei carabinieri | in auto un etto di cocaina
Madignano (Cremona), 24 dicembre 2025 – Fugge all'alt dei carabinieri perché ha in auto un etto di cocaina. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema hanno inseguito un'auto sospetta che non ha rispettato l'alt imposto dalla pattuglia che voleva effettuare il controllo. I fatti martedì sera, verso le 20.30, i militari di una pattuglia della Radiomobile di Crema si trovavano sulla SP 415 nel comune di Madignano, quasi all'altezza della rotatoria di Cà delle Mosche, quando ha notato un'auto, un'Audi, con il solo conducente a bordo che si muoveva in direzione di Milano. Insospettiti, hanno deciso di procedere al controllo del mezzo e hanno intimato l'alt.
