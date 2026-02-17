Serie A Women e MSD Italia al via la campagna Blocca l’HPV con la vaccinazione

Serie A Women e MSD Italia hanno avviato la campagna “Blocca l’HPV con la vaccinazione” dopo aver ricevuto l’approvazione dal Ministero della Salute. L’obiettivo è sensibilizzare le giovani sportive e le loro famiglie sull’importanza di proteggersi dall’HPV, un virus che può causare tumori. Durante le partite di campionato, le giocatrici indossano magliette con messaggi chiari e visibili per spingere alla vaccinazione. La scelta di coinvolgere le atlete nasce dall’idea di raggiungere un pubblico più giovane e motivarlo a prendere decisioni sanitarie consapevoli.

ROMA (ITALPRESS) – Serie A Women e MSD Italia lanciano una nuova campagna di comunicazione, approvata dal Ministero della Salute, "Blocca l'HPV con la vaccinazione". L'iniziativa si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l'aspetto sportivo, perseguendo un obiettivo di salute pubblica e dando voce all'importanza della prevenzione dei tumori HPV-correlati. Il progetto adotta un approccio multicanale e si fonda su una metafora immediata ed efficace: il gesto della portiera che blocca il pallone, simbolo di difesa e protezione, viene associato all'azione del vaccino contro il virus HPV.