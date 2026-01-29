I rischi del Papilloma virus | L’Hpv può provocare diversi tipi di tumore Vaccinate i vostri figli

L’Istituto superiore di sanità segnala che in Italia le vaccinazioni contro il Papilloma virus sono ancora troppo basse. Molti ragazzi e ragazze non hanno ancora ricevuto il vaccino, lasciando aperta la porta a rischi di tumori legati all’Hpv. Gli esperti chiedono di agire subito, soprattutto con la campagna di sensibilizzazione rivolta ai genitori.

Ascoli Piceno, 29 gennaio 2026 – I recenti dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità evidenziano una situazione critica sul fronte delle vaccinazioni contro il Papilloma virus umano (Hpv) in Italia. Secondo le rilevazioni, 7 genitori su 10 ritengono che il vaccino anti Hpv non sia utile e 8 su 10 non considerano l’infezione una malattia grave. Una percezione che incide direttamente sulle coperture vaccinali, oggi ferme a livelli ben al di sotto degli obiettivi di sanità pubblica. In pensione con le ferie non pagate, medico ricorre e vince contro Ast: "Sono un diritto fondamentale" I dati dell’Iss: solo la metà degli under 12 risulta vaccinata . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

