I rischi del Papilloma virus | L’Hpv può provocare diversi tipi di tumore Vaccinate i vostri figli
L’Istituto superiore di sanità segnala che in Italia le vaccinazioni contro il Papilloma virus sono ancora troppo basse. Molti ragazzi e ragazze non hanno ancora ricevuto il vaccino, lasciando aperta la porta a rischi di tumori legati all’Hpv. Gli esperti chiedono di agire subito, soprattutto con la campagna di sensibilizzazione rivolta ai genitori.
Ascoli Piceno, 29 gennaio 2026 – I recenti dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità evidenziano una situazione critica sul fronte delle vaccinazioni contro il Papilloma virus umano (Hpv) in Italia. Secondo le rilevazioni, 7 genitori su 10 ritengono che il vaccino anti Hpv non sia utile e 8 su 10 non considerano l'infezione una malattia grave. Una percezione che incide direttamente sulle coperture vaccinali, oggi ferme a livelli ben al di sotto degli obiettivi di sanità pubblica.
