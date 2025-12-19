Capodanno a Firenze 2026 | in diretta su Sky con Paola Iezzi Tiromancino e le star di X Factor

Vivi l’atmosfera magica del Capodanno a Firenze 2026, in diretta su Sky con grandi ospiti come Paola Iezzi, Tiromancino e le star di X Factor. Piazza Santa Croce sarà il palcoscenico dei festeggiamenti, un evento gratuito promosso dal Comune e organizzato da Fondazione MUS. Un’occasione unica per accogliere il nuovo anno in una cornice suggestiva e ricca di musica e emozioni.

Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l'arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky.La serata – che ha come main sponsor Plures – porterà sul palco alcuni tra i protagonisti più significativi della scena musicale italiana contemporanea. Ma la notte di festa sarà anche in altre piazze con musica e spettacoli gratuiti di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria.

