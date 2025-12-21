Lucio Presta è il secondo grande amore di Paola Perego, arrivato dopo la relazione con Andrea Carnevale iniziata a metà anni ’80. La relazione tra i due cavalcò le pagine di gossip all’epoca, in quanto Carnevale era all’epoca un affermato calciatore. Da lui la conduttrice ha avuto la prima figlia, Giulia Carnevale. Sposati dal 2011, Paola Perego e Lucio Presta sono una coppia inossidabile. “Dopo una settimana che ci frequentavamo – ha raccontato la conduttrice – gli ho detto che comunque fosse finita la nostra storia, lui sarebbe stato l’uomo più importante della mia vita. E così è, dopo 23 anni” ha raccontato tempo fa la conduttrice Lucio Presta è conosciuto come manager italiano ed è volto noto del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Paola Perego, il manager Lucio Presta: “Con lui sono rinata”

Leggi anche: Chi sono gli ex amori e compagni di Nathaly Caldonazzo e chi è il nuovo fidanzato Filippo: “Con lui sono rinata”

Leggi anche: Andrea Carnevale, chi è l’ex marito di Paola Perego: “Purtroppo abbiamo vissuto l’inferno”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Paola Perego, il grave incidente del marito Lucio Presta, l'intervista con Andreotti e il tumore: «La paura vera arriva dopo l'intervento» - La prima con l’ex calciatore Andrea Carnevale, conosciuto a metà degli anni ’80. leggo.it

Paola Perego, il grave incidente del marito Lucio Presta, l'intervista con Andreotti e il tumore: «La paura vera arriva dopo l'intervento» - All'inizio del 2024, Lucio Presta, storico agente tv ed ex manager di Amadeus e marito di Paola Perego, ha avuto un bruttissimo incidente dove ne è uscito «vivo per miracolo». leggo.it

Paola Perego: “Ho fatto seguire mio figlio da due guardie del corpo, volevo sapere se si drogasse” - La conduttrice ha parlato dei suoi due figli, Giulia e Riccardo, rivelando alcuni episodi inediti: “Quando mio ... fanpage.it

Paola e suo marito di Ancona ritirano la loro nuova HR-V #HondaAuto #HondaAncona - facebook.com facebook

Quando una malattia rara viene diagnosticata tardi e cambia tutto, resta l’amore come unica certezza. Paola racconta il percorso accanto a suo marito Luigi, colpito da EGPA, una patologia rara, che si manifesta inizialmente come una rinite allergica x.com