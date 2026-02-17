Ha simulato anche Brignone | l' impietoso confronto col caso Bastoni e le meschinità del calcio

Brignone ha imitato il caso Bastoni, evidenziando come nel calcio si ricorra spesso alla simulazione per ottenere vantaggi ingiusti. La sua azione ha portato alla luce un problema radicato, che coinvolge anche altri sport e discipline. Un esempio concreto è stato il suo gesto durante l’ultimo appuntamento, quando si è visto tentare di influenzare arbitri e decisioni.

Ha simulato anche la Brignone. Ha fatto finta di non sentir dolore, di essere allenata, di non avere una tibia disallineata e – direbbe Rocchi – ha fregato tutti. E la Moioli? È andata in ospedale di nascosto, è scesa con la faccia pesta e ha vinto due medaglie. Che splendide simulatrici. Il confronto con le meschinità del pallone è impietoso. Ma il calcio non è l’inferno. L’indignato Chiellini nell’autobiografia si vanta di essere stato in campo un figlio di. ed elegge la furbizia a virtù necessaria. Falso. Facchetti, Scirea e Maldini, molto più mitici di Giorgione, erano solo figli delle loro madri; bravi, non furbi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rocchi ha dichiarato che l’arbitro ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato Bastoni di aver simulato un fallo.

Maurizio Pistocchi ha criticato Bastoni, affermando che non ha mai esagerato durante il match.

