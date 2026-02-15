Pistocchi attacca Bastoni e cita Maradona | Non ha mai simulato

Maurizio Pistocchi ha criticato Bastoni, affermando che non ha mai esagerato durante il match. La sua frase si riferisce alle accuse di simulazione rivolte al difensore dell’Inter, in un momento in cui molti si sono concentrati sulle sue azioni in campo. Pistocchi ha anche ricordato Maradona, sottolineando che il Pibe de Oro non si è mai lasciato andare a simulazioni durante le sue partite. La discussione sulla sportività degli atleti continua a dividere i tifosi e gli esperti di calcio.

"> Maurizio Pistocchi torna a far discutere sul caso che ha acceso il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il giornalista interviene sulla simulazione attribuita ad Alessandro Bastoni, episodio che avrebbe tratto in inganno l’arbitro La Penna portando alla seconda ammonizione e quindi all’espulsione di Pierre Kalulu. Attraverso un post pubblicato sui social, Pistocchi sceglie un paragone forte, evocando Diego Armando Maradona: «Nostalgia di Maradona, picchiato, trattenuto, che ha subito entrate criminali e violenze fisiche. E non ha mai simulato, perché la pelota no se mancha. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Rocchi ha dichiarato che l’arbitro ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato Bastoni di aver simulato un fallo.

Alessandro Bastoni è finito sotto accusa dopo la partita tra Inter e Juventus, disputata ieri sera.

