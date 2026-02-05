Panini Comics presenta DC | Speciale San Valentino 2026

Panini Comics ha annunciato un’edizione speciale di DC dedicata a San Valentino 2026. La casa editrice ha deciso di mettere in evidenza il tema dell’amore tra i personaggi dei fumetti, con storie che celebrano legami forti e romanticismo. L’evento si inserisce in un momento in cui il sentimento più universale si fa strada anche tra le pagine dei supereroi, dimostrando che l’amore può superare qualsiasi sfida. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi, con uscite che promettono di coinvolgere i fan di tutte le età.

L’amore è una forza inarrestabile, capace di trionfare contro le avversità e gli ostacoli della vita. Da più di ottant’anni anche i supereroi della DC combattono le forze del male che minacciano l’esistenza stessa del Multiverso, mossi dall’amore per il proprio partner, per la famiglia, per gli amici e, più in generale, per il prossimo. Il volume DC: Speciale San Valentino 2026, in uscita giovedì 12 febbraio per Panini Comics, raccoglie 16 storie che raccontano alcune delle più belle gesta d’amore dei personaggi più amati della casa editrice. Pagine: 168 Formato: 17 x 26 cm Rilegatura: Cartonato Interni: Colori Prezzo: € 24,00 Distribuzione: Fumetteria, online Le storie sono state pubblicate originariamente negli Stati Uniti tra il 2024 e il 2025 in due one-shot, DC’s How to Lose a Guy Gardner in 10 Days e DC’s Lex and the City. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

