In occasione del 50° anniversario della scomparsa di Agatha Christie, Panini Comics presenta \

In occasione del 50° anniversario della scomparsa della celeberrima scrittrice inglese Agatha Christie, Panini Comics presenta Agatha Christie raccontata da Topolino, un volume che raccoglie alcune tra le più significative storie Disney a fumetti ispirate alle atmosfere e ai meccanismi narrativi della regina del mistero che ha dato vita a due indimenticabili detective: il brillante Hercule Poirot e l’astuta Miss Marple. Arricchito dalla prefazione di Alessia Gazzola – nota giallista italiana – Agatha Christie raccontata da Topolino è disponibile da mercoledì 7 gennaio in edicola, fumetteria e su Panini. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics presenta Agatha Christie raccontata da Topolino

