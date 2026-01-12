Panini Comics presenta Agatha Christie raccontata da Topolino

Da nerdpool.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 50° anniversario della scomparsa di Agatha Christie, Panini Comics presenta \

In occasione del  50° anniversario della scomparsa della celeberrima scrittrice inglese Agatha Christie,  Panini Comics  presenta Agatha Christie raccontata da Topolino, un volume che raccoglie alcune tra le più significative storie Disney a fumetti ispirate alle atmosfere e ai meccanismi narrativi della regina del mistero che ha dato vita a due indimenticabili detective: il brillante Hercule Poirot e l’astuta Miss Marple. Arricchito dalla prefazione di  Alessia Gazzola  – nota giallista italiana –  Agatha Christie raccontata da Topolino  è disponibile da  mercoledì 7 gennaio  in edicola, fumetteria e su  Panini. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

panini comics presenta agatha christie raccontata da topolino

© Nerdpool.it - Panini Comics presenta Agatha Christie raccontata da Topolino

Leggi anche: Panini Comics presenta tre nuovi titoli natalizi per gli appassionati di Topolino

Leggi anche: Topolino celebra Agatha Christie con un volume speciale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Agatha Christie raccontata da Topolino; 5 fumetti Panini Disney da acquistare a gennaio 2026; Topolino celebra Agatha Christie con un volume speciale; Agatha Christie resta 'pop' a 50 anni dalla morte tra libri e media.

Lucca Comics & Games 2025, Panini presenta le nuove uscite del 2026: tutti i titoli in uscita - E per Panini Comics arriva a maggio Assorted Crisis Events, serie antologica composta da diversi one- ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.