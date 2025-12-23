Porto di Fiumicino | contro le navi da crociera arriva un ricorso al TAR

Il porto di Fiumicino si trova al centro di una disputa legale riguardante la realizzazione di un nuovo attracco destinato alle navi da crociera. Dopo le proteste dei cittadini, che esprimono preoccupazioni per l’impatto ambientale e urbanistico, è stato presentato un ricorso al TAR. La questione si concentra ora sui profili giuridici e sulle autorizzazioni necessarie per l’opera, aprendo un nuovo capitolo nel dibattito locale.

Le proteste dei cittadini preoccupati dalla realizzazione di un porto con attracco crocieristico si spostano dalla strada alle aule di tribunale.Le autorizzazioni rilasciate per il porto crocieristicoLa recente autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente ha chiuso un iter procedimentale. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, il comitato farà ricorso al Tar Leggi anche: Porto, gettate le basi per l'elettrificazione delle banchine di traghetti e navi da crociera Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il porto crocieristico di Fiumicino preoccupa Ostia: il municipio X boccia il progetto; Porto crocieristico di Fiumicino, M5S (Municipio X): “Il Via positivo non basta, no alle grandi navi”; Porto crocieristico di Fiumicino, le preoccupazioni arrivano anche dal X Municipio; Fiumicino, via libera al porto turistico: investimento da 600 milioni. Ma riparte la protesta. Fiumicino, via libera al porto turistico: investimento da 600 milioni. Ma riparte la protesta - Dopo il sì del ministero dell’Ambiente, Legambiente e i comitati rilanciano la mobilitazione: «Manca l’autorizzazione paesaggistica» Il progetto del porto crocieristico di Fiumicino entra in una fase ... 2duerighe.com

Il porto crocieristico di Fiumicino preoccupa Ostia: il municipio X boccia il progetto - Nel consiglio del municipio X si è svolta una seduta straordinaria dedicata al progetto che farà approdare navi da crociera nel vicino comune di Fiumicino. romatoday.it

Porto crocieristico a Fiumicino, il Comitato fa ricorso al Tar - Tavoli del porto pronto a fare appello ai giudici amministrativi contro il parere di VIA emesso a novembre 2025 dal Ministero dell'Ambiente ... civonline.it

FIUMICINO. Il Comitato Tavoli del Porto ha annunciato che farà ricorso al TAR del Lazio contro il parere di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) emesso dal Ministero dell'Ambiente riguardante il progetto del nuovo porto crocieristico sotto il Vecchio Faro. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.