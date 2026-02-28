Pallanuoto Serie A1 2026 | Pro Recco e AN Brescia non sbagliano nella diciassettesima giornata

Nella diciassettesima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, si sono disputate sei partite, tutte in programma sabato. La giornata è iniziata con l’anticipo di ieri e ha visto le squadre Pro Recco e AN Brescia confermare la loro imbattibilità, vincendo le rispettive sfide senza errori. Le altre partite hanno completato il quadro del weekend di gioco.

Sabato con sei partite per la Serie A1 di pallanuoto al maschile che, dopo l'anticipo di ieri, proponeva tutti i restanti match per la diciassettesima giornata. Tutto facile per le prime della classe: Pro Recco e AN Brescia dominano davanti al pubblico di casa rispettivamente con Canottieri Napoli ed Iren Genova Quinto e restano quindi in vetta, con i lombardi che inseguono a 3 punti di distanza i liguri. Poco più dietro prova a tenere il passo l'RN Savona, a quota 45 punti, con il successo a fatica a Roma sulla Vis Nova.