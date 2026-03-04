Pallamano Mirelli regista della Petrarca | Lucidità e spirito di gruppo le qualità per vincere

La società aretina partecipa per la prima volta al campionato di serie A2 femminile proprio nell'anno del cinquantenario. La centrale della squadra: "Questo è uno sport complesso ma aperto a tutti. E molto spettacolare" Arianna Mirelli, classe 1998 è il capitano della Petrarca Pallamano Arezzo, che quest'anno in occasione del cinquantenario, partecipa per la prima volta al campionato di serie A2 femminile. Di ruolo centrale, è la mente della squadra e colei che detta i tempi di gioco, gestisce le situazioni difficili e anima lo spogliatoio. "L'aspetto peculiare della pallamano è lo spirito di collaborazione, senza la squadra non ti senti nessuno.