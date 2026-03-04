arianna nella mente della petrarca pallamano

Arianna Mirelli, nata nel 1998, è il capitano della squadra di pallamano Petrarca di Arezzo. Quest’anno, in occasione del cinquantenario, la squadra partecipa per la prima volta al campionato di serie A2 femminile. La partita si svolge a Arezzo e rappresenta un momento importante per la squadra e la città.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Arianna nella mente della Petrarca. Arianna Mirelli, classe 1998 è il capitano della Petrarca pallamano Arezzo, che quest'anno in occasione del cinquantenario, partecipa per la prima volta al campionato di serie A2 femminile. Di ruolo centrale, è la mente della squadra e colei che detta i tempi di gioco, gestisce le situazioni difficili e anima lo spogliatoio. Arianna Qual è l'aspetto più unico o emozionante del vostro sport che i non addetti ai lavori spesso non colgono? L'aspetto peculiare della pallamano è sicuramente lo spirito di collaborazione. Senza la squadra non ti senti nessuno anche se sei un giocatore molto valido.

