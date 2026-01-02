In vista di Genoa-Pisa, Gilardino invita a giocare con lucidità e determinazione. Lo Sporting Club si prepara a iniziare il 2026, dopo il ritorno in Serie A nel 2025. L’obiettivo principale resta la conquista della salvezza, un traguardo fondamentale per proseguire il percorso nel massimo campionato italiano. La sfida si presenta come un passo importante in questa fase della stagione.

Lo Sporting Club è pronto a iniziare il 2026: dopo la consacrazione del 2025 con il ritorno in Serie A, l'anno appena iniziato nelle speranze di tutti dovrà essere quello della conquista della salvezza in questo campionato. Per ottenere questo traguardo il Pisa, domani sabato 3 gennaio, farà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Verso Genoa-Pisa, le parole di Gilardino: "Partita da giocare con lucidità e voglia di vincere"

Leggi anche: Le parole dell’allenatore. "Una partita da giocare con la massima serenità»

Leggi anche: Genoa-Pisa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Gilardino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nerazzurri verso Genova, tra campo e calciomercato; Genoa, De Rossi: Abbiamo fatto una partita moscia, mi prendo tutte le responsabilità. Ora testa al Pisa; Rassegna Stampa | Genoa fa la comparsa a Roma: è la fiera degli errori. Col Pisa diventa sfida chiave; De Rossi: Ringrazio i tifosi della Roma ma mi fa incazz.... Poi la frase sulla supercazzola.

Genoa Pisa, Gilardino in conferenza stampa: «Contro i rossoblù una sfida molto particolare. De Rossi? Ci conosciamo da tempo, cosa penso di lui» - Genoa Pisa, Gilardino in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Grifone. calcionews24.com