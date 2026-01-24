Mahmood in passerella la sfilata diventa uno show e presenta a sorpresa una nuova canzone

Durante la Settimana della Moda di Parigi, Mahmood ha sfilato per Willy Chavarria, trasformando la passerella in un vero e proprio spettacolo. Inaspettatamente, il cantante ha presentato una nuova canzone, arricchendo l’evento con un momento musicale. Un’occasione che ha unito moda e musica, offrendo ai presenti una performance distintiva e originale.

Mahmood ha sfilato ancora per Willy Chavarria, alla Settimana della Moda di Parigi, trasformando la passerella nel set di un videoclip.

