Palazzo dei Priori Perugia aderisce al progetto della ciclovia lunga 230 chilometri e unirà 12 comuni

Perugia si prepara ad accogliere la ciclovia lunga 230 chilometri che collegherà 12 comuni della regione. L’amministrazione comunale, con il voto compatto di maggioranza e opposizione, ha dato il via libera al progetto Mota, sostenuto anche dall’assessore allo Sport Vossi. La città punta a diventare un punto di riferimento per il cicloturismo, con una pista che dovrebbe rafforzare il legame tra i paesi dell’Umbria e attirare appassionati da tutto il territorio. Ora il percorso si avvicina alla fase concreta, con l’ob

Il progetto Motta approda in commissione: in aula anche i promotori. "Sarà il simbolo e l'identità cicloturistica dell'Umbria a livello nazionale e internazionale" Pieno sostegno da maggioranza e opposizione, passando per il sì convinto dell'assessore allo Sport Vossi: Perugia è pronta ad entrare nel circuito del progetto Mota, che prevede la nascita di una ciclovia con l'ambizione di diventare il simbolo dell'Umbria nell'ambito del cicloturismo. Il voto unanime è stato dato all'ordine del giorno presentato dal consigliere Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia) ed è stato illustrato dagli ospiti-uditori Marco Dolciami (imprenditore), Damiano Miscio e Michele Ermenegildi.

