Mondragone droga nascosta negli slip | 23enne arrestato lungo la Domiziana

Un 23enne di origine nigeriana è stato arrestato dai Carabinieri di Mondragone durante un controllo sulla Domiziana. L’uomo aveva nascosto della droga negli slip nel tentativo di eludere i controlli, ma è stato scoperto e fermato. L’intervento si inserisce in un’azione mirata contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Aveva tentato di eludere i controlli nascondendo la droga negli slip, ma il suo piano è fallito. Un 23enne di origine nigeriana è stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nel corso di un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato durante un controllo alla circolazione L’intervento è avvenuto nella serata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mondragone, droga nascosta negli slip: 23enne arrestato lungo la Domiziana Leggi anche: L'hashish nascosta negli slip: arrestato 22enne Leggi anche: Droga nascosta negli slip e una pistola con matricola abrasa, arrestati tre giovani dopo un inseguimento Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Droga nascosta negli slip e in casa: arrestato un barista napoletano - A Napoli, nel quartiere Chiaiano, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato un 29enne napoletano, incensurato e barista, per detenzione di droga a fini di spaccio. leggo.it https://www.thereportzone.it/p=45702 Spaccio di droga, i carabinieri di Mondragone arrestano tre giovani - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.