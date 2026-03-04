Paghiamo Salerno Mobilità e i parcheggiatori per la sosta | ora basta | l' urlo dei cittadini

I cittadini di Salerno segnalano da tempo la presenza di parcheggiatori abusivi nelle zone di via Paolo De Granita e nell’area mercatale di via Piave, specialmente nelle ore serali. Nonostante le numerose proteste, queste persone continuano a importunare gli automobilisti, creando disagio e preoccupazione tra chi cerca di trovare un posto auto. La questione riguarda anche il pagamento per la sosta e i servizi di parcheggio ufficiali.

Sia in via Paolo De Granita, sia, nelle ore serali, nell'area mercatale di via Piave, i parcheggiatori abusivi, nonostante le segnalazioni dei cittadini, continuano a importunare gli automobilisti. "Parliamo di persone con evidenti problemi di dipendenza che creano timore - spiega un abitante del quartiere - E' mai possibile che bisogna versare doppia tariffa per scongiurare danni alle proprie vetture in sosta?", si chiede. Dello stesso avviso una donna che frequenta una palestra nel quartiere: "Ogni volta che mi alleno, devo considerare una ulteriore spesa per le richieste degli abusivi che, onestamente, in me suscitano tensione", ha confessato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Frana senza sosta a Niscemi, la paura dei cittadini Ncc, novità indigeste: "Sosta a tempo? Penalizzati. Non paghiamo per lavorare"di Rossella Conte FIRENZE La protesta monta tra gli Ncc dopo la proposta di nuovo regolamento del Comune.