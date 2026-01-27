Frana senza sosta a Niscemi la paura dei cittadini

La frana a Niscemi continua a preoccupare i residenti, con circa 1.500 persone sfollate e abitazioni a breve distanza dallo strapiombo. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per garantire la sicurezza della comunità e prevenire ulteriori rischi.

Non si arresta la frana a Niscemi. Sono circa 1.500 le persone sfollate. Preoccupazione per le abitazioni situate a 50-70 metri dallo strapiombo. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.

