Gli operatori Ncc di Firenze si oppongono alla proposta di regolamento comunale, ritenendo ingiusti i nuovi limiti di sosta temporanea. Secondo loro, queste restrizioni rendono più difficile svolgere il lavoro senza costi aggiuntivi. Alcuni autisti, infatti, raccontano di dover interrompere frequentemente le corse per rispettare le nuove regole, perdendo tempo e denaro sul campo.

di Rossella Conte FIRENZE La protesta monta tra gli Ncc dopo la proposta di nuovo regolamento del Comune. Al centro delle contestazioni ci sono le modalità di accesso alla Ztl e l’introduzione di un contributo economico per i veicoli provenienti da fuori città. Il primo nodo riguarda la cosiddetta white list per l’ingresso in Ztl. Attualmente l’elenco comprende tutte le imprese toscane autorizzate, una platea stimata tra 500 e 600 operatori. Con le nuove regole, invece, resterebbero inserite in modo permanente solo le aziende della Metrocittà di Firenze, circa 250, mentre le altre dovrebbero richiedere permessi temporanei, accompagnati da un contributo economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ncc, novità indigeste: "Sosta a tempo? Penalizzati. Non paghiamo per lavorare"

