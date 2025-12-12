Exclusive Padel Cup | il circuito si chiude sabato 13 e domenica 14 al Padel Palace di Milano Iscrizioni sold out anche nel circolo dei vip

La quinta edizione della Exclusive Padel Cup si concluderà il 13 e 14 dicembre al Padel Palace di Milano, con iscrizioni esaurite anche nel circolo dei vip. Organizzato da MSP Italia e Exclusive, il circuito amatoriale riunisce appassionati per due giorni di sport e competizione in un evento di grande prestigio.

La quinta edizione della Exclusive Padel Cup chiude in bellezza. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, fa tappa al Padel Palace.

Exclusive Padel Cup, iscrizioni sold out anche nel circolo dei vip Dopo Palermo, Roma e Treviso, appuntamento a ‘casa’ di Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Max Giusti & Junior Cally - facebook.com Vai su Facebook

CIRCUITO PADEL CUP - FINALES

