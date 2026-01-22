La Cassazione | L’accusa alla vivandiera di Messina Denaro va cambiata nuovo processo d’appello

La Cassazione ha deciso di annullare la sentenza d’appello nei confronti di Lorena Lanceri, ritenuta vicina a Matteo Messina Denaro e definita dagli inquirenti la sua vivandiera. La decisione implica la modifica dell’accusa e l’avvio di un nuovo processo di secondo grado. Questa sentenza rappresenta un importante passo nel procedimento giudiziario che riguarda i legami tra Lanceri e il noto boss mafioso.

L'accusa va cambiata. La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello a carico di Lorena Lanceri, una delle donne legate a Matteo Messina Denaro, considerata dagli inquirenti anche la vivandiera del boss. I giudici romani, infatti, hanno bocciato la qualificazione giuridica che aveva portato alla condanna per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, ritenendo che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa fosse stato applicato erroneamente. Nel processo di secondo grado, Lorena Lanceri era stata condannata a 5 anni e 8 mesi, una pena ridotta rispetto ai 13 anni e 4 mesi stabiliti in primo grado.

