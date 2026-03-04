Ostia passa la delibera sull’area camper tra le polemiche

Il Consiglio del Municipio Roma X si è riunito oggi per discutere una delibera che riguarda la creazione di oltre 200 posti di parcheggio e un’area di sosta per camper turistici. La seduta si è conclusa con l’approvazione del provvedimento, nonostante le polemiche sollevate durante la discussione. La decisione è stata ufficializzata al termine dei lavori consiliari.

Ostia, 4 marzo 2026 – La delibera è passata. È questo l’esito della seduta del Consiglio del Municipio Roma X dedicata al provvedimento che punta alla creazione di oltre 200 posti di parcheggio e anche di un’area di sosta per camper turistici. Un voto arrivato al termine di una giornata segnata da tensioni e accuse incrociate, con l’Amministrazione municipale che parla apertamente di un clima volto a impedire la nuova votazione. Falconi: “Il centrodestra ha cercato di bloccare l’iter”. A commentare quanto accaduto è Mario Falconi, presidente del Municipio Roma X, che in una nota esprime “rammarico” e attacca il gruppo del centrodestra. Secondo Falconi, la posizione assunta in aula sarebbe stata “volta a non consentire la nuova votazione” della delibera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ostia, aula occupata (di nuovo) e voto rinviato: scontro nel X Municipio sull’area sosta camperOstia, 27 febbraio 2026 – Nuova tensione in aula consiliare nel X Municipio, dove la vicenda dell’area sosta camper torna a dividere maggioranza e...

Municipio X, l’opposizione occupa l’aula: scontro sull’area sosta tra emergenza abitativa e progetto camperOstia, 19 febbraio 2026 – L’Aula consiliare del Municipio Roma X è stata occupata oggi da esponenti dell’opposizione, in una protesta legata alla...

Tutti gli aggiornamenti su Ostia passa la delibera sull'area....

Temi più discussi: Ostia, aula occupata, votazione a porte chiuse. Passa la delibera sull’area camper tra tensioni, espulsioni e divisioni politiche; Ostia, niente villaggio della solidarietà: agli inquilini dei camper trova casa il Campidoglio; Ostia, area di sosta e roulotte di fortuna sul lungomare: Azione e Droghei (Pd) chiedono di fermare la delibera; Ostia, la Lega alza il muro: Stop ai lavori sul lungomare e ritiro immediato della delibera sulle roulotte.

Ostia, area di sosta e roulotte di fortuna sul lungomare: Azione e Droghei (Pd) chiedono di fermare la deliberaNel Municipio Roma X si riaccende lo scontro sulla delibera che prevede una area di sosta sul lungomare Amerigo Vespucci, destinata a ospitare dieci roulotte oggi presenti a piazzale Mediterraneo ... ilfaroonline.it

OSTIA – CONFORZI (FDI): EMERGENZA ABITATIVA, NO ALLO SPOSTAMENTO DEL PROBLEMA E DELIBERA DA RITIRAREpoliticamentecorretto.com - OSTIA – CONFORZI (FDI): EMERGENZA ABITATIVA, NO ALLO SPOSTAMENTO DEL PROBLEMA E DELIBERA DA RITIRARE ... politicamentecorretto.com

Buongiorno a tutti da Max Ostia 04/03/2026 immagini di repertorio facebook

Il Papa: #Ostia non si rassegni a una cultura del sopruso, i giovani sono la speranza #LeoneXIV nel litorale romano per visitare la parrocchia di Santa Maria Regina Pacis Leggi qui la cronaca di @SalvoCernuzio shorturl.at/bJwAk x.com