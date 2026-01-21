De Pascale | In Emilia-Romagna 235 agenti ogni 100mila abitanti valore tra i più bassi a livello nazionale

In Emilia-Romagna, il rapporto tra agenti di polizia e abitanti è di 235 ogni 100.000, uno dei valori più bassi a livello nazionale. De Pascale sottolinea l’importanza di affrontare con serietà questa problematica, superando le divergenze politiche e promuovendo un patto istituzionale per migliorare la sicurezza pubblica nella regione.

Il presidente della Regione scrive alla presidente del Consiglio: «Urgente affrontare questo tema con serietà, superando le divergenze politiche e costruendo un patto istituzionale per la sicurezza pubblica» «Urgente affrontare questo tema con serietà, superando le divergenze politiche e costruendo un patto istituzionale per la sicurezza pubblica». «Obiettivo - scrive l’ente - promuovere una maggiore sicurezza nei territori, sostenendo interventi di rigenerazione urbana, potenziamento della videosorveglianza e attività di mediazione sociale e culturale. Una priorità, per la Regione, anche a fronte dei dati 2023 forniti dall’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano sulla distribuzione delle forze dell’ordine sul territorio nazionale che classificano l’Emilia-Romagna agli ultimi posti, con 235 agenti di Polizia di Stato e Carabinieri ogni 100mila abitanti, tra i valori più bassi a livello nazionale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

