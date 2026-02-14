Osservatorio Camera di Commercio 16mila assunzioni tra febbraio-aprile | Umbria sopra media nazionale

Secondo l’Osservatorio della Camera di Commercio, tra febbraio e aprile le aziende umbre prevedono di assumere circa 16.820 persone, superando la media nazionale. Questa cifra riflette un mercato del lavoro in crescita, in particolare nel settore dei servizi e dell’artigianato locale. A livello regionale, molte imprese cercano nuovi dipendenti per far fronte alla ripresa economica in atto.

Nonostante un calo dell'occupazione rispetto al 2025, la nostra regione contiene le perdite intorno al 7% contro il -18,5% del dato nazionale Sono 16.820 le probabili assunzioni previste dalle imprese umbre per questa prima parte del 2026; secondo la Camera di Commercio, si tratta di 1.280 unità in meno, pari al -7,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. La flessione esiste, ma risulta nettamente più contenuta rispetto al dato nazionale. In Italia il calo nel trimestre raggiunge il -18,5%, equivalente a quasi 96mila assunzioni in meno. I segni negativi sono diffusi in quasi tutte le regioni, con poche eccezioni concentrate nel Nord-Ovest.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La Camera di commercio di Palermo segnala che, nel 2025, ci sono più imprese femminili e giovani rispetto alla media italiana.

