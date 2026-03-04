Alexandra Saint Mleux si è truccata da sola per le nozze con Charles Leclerc

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono ufficialmente sposati. La cerimonia si è svolta recentemente e, secondo quanto si è appreso, Alexandra si è truccata da sola prima di arrivare al matrimonio. L’evento ha visto la presenza di amici e familiari, ma non sono stati resi noti altri dettagli sull’organizzazione. La coppia ha condiviso alcune immagini dell’occasione sui social.

La 23enne modella e influencer ha scelto un trucco da sposa delicato e luminoso per il suo grande giorno, senza chiedere aiuto a make-up artist Saint Mleux, che ha già cambiato cognome su Instagram adottato “Leclerc”, ha scelto di truccarsi da sola per il suo grande giorno. Nelle storie condivise su Instagram, infatti, la sposa ha pubblicato uno scatto corredato dal commento “Make-up by me”, a testimonianza della decisione di non rivolgersi a make-up artist e di fare tutto da sola. La 23enne modella e influencer Alexandra Leclerc ha scelto un trucco da sposa delicato e luminoso: carnagione dorata con tocchi di illuminante, un leggero tocco di blush, sguardo definito dal mascara e da un tocco di matita nera e labbra rosate, delicatamente lucide. 🔗 Leggi su Amica.it

