Charles Leclerc si è sposato | nozze a Monaco con Alexandra Saint Mleux poi via su una Ferrari 250 Testa Rossa
Charles Leclerc si è sposato a Monaco con Alexandra Saint Mleux. Dopo la cerimonia, la coppia è partita a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa. L’evento si è svolto una settimana prima dell’inizio del Mondiale di Formula 1 2026. La cerimonia è stata celebrata in modo privato e riservato.
Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux a Monaco, a una settimana dal via del Mondiale F1 2026. I due sono stati avvistati su una Ferrari 250 Testa Rossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Charles Leclerc, il pilota ha sposato Alexandra Saint Mleux: dopo le nozze giro in Ferrari a MontecarloCharles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux: il pilota di Formula1 da sempre è abituato a vivere sotto i riflettori tra podi, bandiere a...
Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux: gli sposi in abito bianco, il sulla Ferrari da 30 milioni a MontecarloNozze civili e blindate a Montecarlo per il pilota monegasco, a una settimana dal via del Mondiale di F1 in Australia.
Approfondimenti e contenuti su Charles Leclerc.
Temi più discussi: Leclerc si sposa con Alexandra Saint Mleux, giro a Monaco su una Ferrari d'epoca; Leclerc si è sposato con Alexandra a Monaco: la coppia avvistata a bordo di una Ferrari Testarossa; Charles Leclerc ha sposato Alexandra nel Principato di Monaco; Charles Leclerc, il matrimonio con la sua Alexandra: il video virale sulla Ferrari storica nel cuore di Montecarlo.
Charles Leclerc si è sposato: nozze a Monaco con Alexandra Saint Mleux, poi via su una Ferrari 250 Testa RossaCharles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux a Monaco, a una settimana dal via del Mondiale F1 2026. I due sono stati avvistati su una Ferrari 250 Testa Rossa. fanpage.it
Leclerc si è sposato, tutti i dettagli! Il matrimonio con Alessandra in...FerrariLa cerimonia intima è stata suggellata da una sfilata tra le strade del Principato a bordo di un mito del Cavallino ... tuttosport.com
#CharlesLeclerc, pilota di Formula Uno, ha sposato l'influencer #AlexandraSaintMleux sabato 28 febbraio a Montecarlo - facebook.com facebook
Elettra in 2 minuti: - ha corrotto i giornalisti con i pasticcini - ha ammesso di aver interrotto la festa di Charles Leclerc - te gusta la mangusta - ha fato un tiktok con Mara Venier #DomenicaIn x.com