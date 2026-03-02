Charles Leclerc si è sposato | nozze a Monaco con Alexandra Saint Mleux poi via su una Ferrari 250 Testa Rossa

Charles Leclerc si è sposato a Monaco con Alexandra Saint Mleux. Dopo la cerimonia, la coppia è partita a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa. L’evento si è svolto una settimana prima dell’inizio del Mondiale di Formula 1 2026. La cerimonia è stata celebrata in modo privato e riservato.