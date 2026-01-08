Influenza boom del virus | esauriti i posti letto in ospedale E al pronto soccorso accessi come in estate

L'aumento dei casi di influenza ha causato una saturazione dei posti letto all’ospedale Infermi di Rimini, con un incremento degli accessi al pronto soccorso pari a quello delle stagioni estive. La diffusione del virus stagionale sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario locale, richiedendo particolare attenzione e gestione delle risorse disponibili.

Rimini, 8 gennaio 2026 – L' influenza colpisce e lo fa più duramente tra le corsie dell' ospedale Infermi, dove l'impennata di contagi da virus stagionale ha saturato dopo le feste i posti letto disponibili in tutto il nosocomio. E non edulcora certo lo scenario il fatto che fosse preventivato un aumento dei malati dopo le festività, con un picco che è ormai prossimo ad essere raggiunto. Poiché in questo momento all'Infermi l'influenza ha spinto i ricoveri provocando una sorta di 'sold out' tra i posti letto. Influenza e virus respiratori, quasi un milione di casi in 7 giorni Il picco post feste con coltre 500 ricoverati.

