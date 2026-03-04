Orrore per la sua condotta Gogna mediatica non può essere un’attenuante la pg di Milano ricorre in Cassazione contro lo sconto di pena per Alessia Pifferi

La pubblica accusa di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione di ridurre la pena di Alessia Pifferi, accusata di aver causato sofferenze gravi a una persona molto vulnerabile, che dipende interamente da lei. La procura ha definito la condotta come “orribile” e ha sottolineato l’assenza di pentimento, evidenziando le sofferenze inflitte a chi non poteva difendersi.

Una condotta che fa "orrore", un'assenza di "resipiscenza" (pentimento, ndr", le "inaudite sofferenze" inflitte a "l'essere umano più fragile e totalmente dipendente da lei". Sono parole durissime quelle utilizzate dall'avvocato generale Lucilla Tontodonati, della Procura generale di Milano diretta da Francesca Nanni, nel ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che ha ridotto da ergastolo a 24 anni la condanna per Alessia Pifferi, imputata per l'omicidio volontario della figlia Diana, morta nel luglio 2022 a meno di un anno e mezzo. Il ricorso, depositato alla Corte di Cassazione, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado del 5 novembre scorso.