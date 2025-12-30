Gabriele è scomparso da oltre 48 ore angoscia in paese | l' appello per ritrovarlo

Da oltre 48 ore, Gabriele Pezzoni, 54 anni, è scomparso da Malegno, generando preoccupazione tra i residenti. La comunità si sta mobilitando nella speranza di ritrovarlo e di avere presto notizie certe. La sua scomparsa sta creando forte apprensione, e si invitano eventuali testimoni o chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti.

Sono ore di forte apprensione a Malegno per la scomparsa di Gabriele Pezzoni, 54 anni, di cui non si hanno più notizie da oltre due giorni. L’uomo è uscito di casa nella serata di sabato e da quel momento se ne sono perse completamente le tracce.Il biglietto al vicino Prima di allontanarsi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Gabriele è scomparso da oltre 48 ore, angoscia in paese: l'appello per ritrovarlo Leggi anche: Pensionato ottantenne scomparso da ieri sera, l'appello del sindaco: "Aiutateci a ritrovarlo" Leggi anche: Fabian Andres Pinto scomparso a Fiumicino, l'appello per ritrovarlo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. RINGRAZIAMENTO famiglia GABRIELE per la scomparsa della cara ANNA LUPINETTI. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.