Gabriele è scomparso da oltre 48 ore angoscia in paese | l' appello per ritrovarlo
Da oltre 48 ore, Gabriele Pezzoni, 54 anni, è scomparso da Malegno, generando preoccupazione tra i residenti. La comunità si sta mobilitando nella speranza di ritrovarlo e di avere presto notizie certe. La sua scomparsa sta creando forte apprensione, e si invitano eventuali testimoni o chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti.
Sono ore di forte apprensione a Malegno per la scomparsa di Gabriele Pezzoni, 54 anni, di cui non si hanno più notizie da oltre due giorni. L’uomo è uscito di casa nella serata di sabato e da quel momento se ne sono perse completamente le tracce.Il biglietto al vicino Prima di allontanarsi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Pensionato ottantenne scomparso da ieri sera, l'appello del sindaco: "Aiutateci a ritrovarlo"
Leggi anche: Fabian Andres Pinto scomparso a Fiumicino, l'appello per ritrovarlo
RINGRAZIAMENTO famiglia GABRIELE per la scomparsa della cara ANNA LUPINETTI. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.