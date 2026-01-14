Scomparsa a Modena | ore di apprensione per la 14enne Agnes Cristina Piliego ‘Cercava i rapper preferiti’

Aggiornamenti sulla scomparsa di Agnes Cristina Piliego a Modena. La ragazza, 14 anni, è scomparsa nella notte tra sabato e domenica, suscitando preoccupazione tra familiari e autorità. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per rintracciarla. Restano in corso gli appelli affinché chi abbia informazioni possa contribuire alle ricerche e favorire il suo rientro sicuro.

La scomparsa: ultime notizie da Modena. Ore di preoccupazione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne sparita nella notte tra sabato e domenica. La ragazzina frequenta la terza presso la Scuola Media Ferraris. Secondo quanto riportato dalla famiglia, Agnes non è rientrata a casa dopo essere uscita sabato sera. Alta circa 1,60 metri, corporatura esile, al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, con zip, e scarpe Nike Air Force. Aveva lasciato a casa il telefono, rendendo più complicati i primi contatti. Domenica mattina, non trovandola nel letto, i genitori hanno sporto denuncia presso le Forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparsa a Modena: ore di apprensione per la 14enne Agnes Cristina Piliego, ‘Cercava i rapper preferiti’ Leggi anche: Agnes Cristina Piliego scomparsa a 14 anni: “Online cercava le città dei rapper preferiti, l’amica lo sapeva” Leggi anche: Modena, apprensione per la 14enne scomparsa sabato notte: Agnes Cristina Piliego non ha con sé il cellulare Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Modena, apprensione per la 14enne scomparsa sabato notte: Agnes Cristina Piliego non ha con sé il cellulare; Apprensione a Modena per una 13enne scomparsa da casa; ?? Modena, apprensione per Agnes, la 14enne scomparsa sabato notte; Apprensione a Modena per una 14enne scomparsa da casa. Modena, 14enne scomparsa: ricerche senza sosta per Cristina - Sono ore di grande apprensione a Modena Est per la scomparsa di Piliego Agnes Cristina, 14 anni, nata il 23 settembre 2011, allontanatasi da casa nella ... redacon.it

Modena, quattordicenne scomparsa dal weekend. L'appello della famiglia: «Aiutateci a trovarla» - La ragazza si chiama Agnes Cristina Piliego ed è una studentessa delle Ferraris di Modena. corrieredibologna.corriere.it

Modena, apprensione per la 14enne scomparsa sabato notte: Agnes Cristina Piliego non ha con sé il cellulare - Ore di apprensione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne scomparsa da Modena nella notte tra sabato e domenica. msn.com

Cronaca. Ricerche estese anche alla Romagna per Agnese, la 14enne scomparsa a Modena facebook

Si cerca una 13enne scomparsa tra sabato e domenica a Modena. L'appello della famiglia condiviso sui social anche dal sindaco #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.