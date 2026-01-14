Scomparsa a Modena | ore di apprensione per la 14enne Agnes Cristina Piliego ‘Cercava i rapper preferiti’

Aggiornamenti sulla scomparsa di Agnes Cristina Piliego a Modena. La ragazza, 14 anni, è scomparsa nella notte tra sabato e domenica, suscitando preoccupazione tra familiari e autorità. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per rintracciarla. Restano in corso gli appelli affinché chi abbia informazioni possa contribuire alle ricerche e favorire il suo rientro sicuro.

La scomparsa: ultime notizie da Modena. Ore di preoccupazione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne sparita nella notte tra sabato e domenica. La ragazzina frequenta la terza presso la Scuola Media Ferraris. Secondo quanto riportato dalla famiglia, Agnes non è rientrata a casa dopo essere uscita sabato sera. Alta circa 1,60 metri, corporatura esile, al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, con zip, e scarpe Nike Air Force. Aveva lasciato a casa il telefono, rendendo più complicati i primi contatti. Domenica mattina, non trovandola nel letto, i genitori hanno sporto denuncia presso le Forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

