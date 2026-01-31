Napoli e Fiorentina si affrontano in un match chiave per la corsa al quarto posto. Luciano Spalletti punta a rilanciare il suo Napoli, che in casa cerca una vittoria dopo alcune prestazioni altalenanti. La Fiorentina, invece, arriva con voglia di sorprendere e mettere pressione alla squadra partenopea. Il tecnico napoletano ha in mente una strategia aggressiva, sperando di trovare subito il gol e mettere pressione agli avversari. La partita si presenta come un crocevia importante per entrambe le squadre, con i tifosi pronti a spingere i loro beniam

"> NAPOLI – Ritrovare il passo giusto. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli ha un solo imperativo: tornare alla continuità. La sfida di questa sera alle 18 contro la Fiorentina, al Maradona, chiude un gennaio da dimenticare e rappresenta un passaggio chiave per la stagione degli azzurri. Come sottolinea Raffaele Auriemma, il mese appena trascorso ha segnato una brusca inversione di tendenza per Antonio Conte e le sue squadre, storicamente abituate a macinare punti a gennaio. I numeri parlano chiaro: percentuale di vittorie crollata dal 57% al 25%, media punti scesa da 2,1 a 1,2 a partita, con un bilancio di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Fiorentina, Conte cerca la svolta: missione quarto posto

Napoli e Sassuolo si affrontano oggi al Maradona in una sfida importante per entrambe le squadre.

