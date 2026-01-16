Sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30 si affrontano Osasuna e Oviedo, in una sfida valida per il girone di ritorno. Osasuna, in casa, cerca di consolidare la propria posizione, mentre Oviedo, ultimo in classifica, tenta di migliorare il rendimento nelle ultime partite. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, analizzando le dinamiche di entrambe le squadre.

Comincia il girone di ritorno per Osasuna e Oviedo che si troveranno a rivaleggiare nel tardo pomeriggio di sabato: gli ospiti sono ultimi in classifica, anche se stanno provando a dare segni di vita nelle ultime gare. Per ora, però, non riescono ad andare oltre qualche pareggio, come quello ottenuto sabato scorso col Betis; i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Oviedo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Pamplona cerca i tre punti

Leggi anche: Girona-Osasuna (sabato 10 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani alla ricerca di punti salvezza

