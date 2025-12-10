Avellino la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell' Ordine al Merito della Repubblica
Domani, 11 dicembre, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso. L’evento riconosce pubblicamente meriti e contributi di cittadini e figure di rilievo nel territorio.
Ad Avellino la Cerimonia di Premiazione del CONI: protagoniste le giovani canottiere della Canottieri Partenio di Maiori
