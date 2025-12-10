Avellino la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell' Ordine al Merito della Repubblica

10 dic 2025

Domani, 11 dicembre, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso. L’evento riconosce pubblicamente meriti e contributi di cittadini e figure di rilievo nel territorio.

Domani, 11 dicembre, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi di questo Palazzo di Governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, procederà alla consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.Tale titolo onorifico, conferito con decreto del Presidente della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

