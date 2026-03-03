oppo find x9 ultra sbarca in europa nel 2026

OPPO ha annunciato che il modello Find X9 Ultra arriverà in Europa nel 2026. La presentazione rappresenta il primo lancio della piattaforma Ultra nel mercato europeo, segnando un passo importante per il brand. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione senza specificare date precise o dettagli tecnici aggiuntivi. Il dispositivo sarà disponibile nei negozi europei nel corso dell’anno.

OPPO conferma ufficialmente l’arrivo del Find X9 Ultra in Europa nel corso del 2026. La novità segna un passaggio strategico per il brand, che porta per la prima volta la piattaforma Ultra fuori dalla Cina, includendo il mercato europeo già nella prima fase del lancio globale. Non si tratta di un semplice ampliamento geografico, ma di un chiaro segnale: OPPO vuole competere nel segmento premium occidentale con uno smartphone progettato per ridefinire gli standard dell’imaging mobile. Il punto di forza del Find X9 Ultra è il comparto fotografico, definito da OPPO come il più evoluto mai sviluppato su uno smartphone del brand. Il sistema ottico di nuova generazione punta a offrire una qualità fotografica superiore, portando lo smartphone a competere con le fotocamere tradizionali. 🔗 Leggi su Billipop.com

