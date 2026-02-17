Pixel 9 compatibilità quick share di android con airdrop in arrivo
Google ha annunciato che il Pixel 9 supporterà presto la funzione Quick Share di Android, rendendo possibile condividere file più facilmente con dispositivi iOS grazie a una nuova compatibilità con AirDrop. Questa novità permette agli utenti di inviare foto e documenti tra smartphone Android e iPhone senza dover usare app esterne. La funzione sarà disponibile con un prossimo aggiornamento software, facilitando la comunicazione tra i due sistemi operativi.
un aggiornamento strategico amplia la connettività tra Android e iOS: google estende la compatibilità di quick share con airdrop alla linea pixel 9. l’implementazione avverrà in modo progressivo, nelle prossime settimane, e consentirà la condivisione dei contenuti con i dispositivi apple — iPhone, iPad e macOS — senza compromettere la velocità o la privacy. quick share e airdrop: un ponte tra i dispositivi. google ha comunicato che gli utenti della serie pixel 9 potranno utilizzare la compatibilità quick share con airdrop, allargando l’interoperabilità tra sistemi operativi differenti. l’aggiornamento verrà introdotto in modo graduale nel corso delle prossime settimane, permettendo la condivisione di file con dispositivi apple e mantenendo elevate le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Leggi anche: I Pixel 10 riscontrano un bug dopo l’arrivo del Quick Share compatibile con AirDrop
Airdrop di quick share ora disponibile su google pixel 9Google ha introdotto la funzione Quick Share su Pixel 9, perché ha voluto offrire agli utenti un modo più facile per condividere file tra dispositivi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pixel 9 e iPhone: ora potete scambiare file via AirDrop e Quick Share; La beta 1 di Android 17 è disponibile per dispositivi Pixel: vediamo le novità; Il supporto AirDrop di Quick Share si espande a Google Pixel 9; Airdrop di quick share ora disponibile su google pixel 9.
Pixel 9 e iPhone: ora potete scambiare file via AirDrop e Quick ShareQuick Share dei Pixel 9 inizia a dialogare con AirDrop di Apple: ecco cosa sta succedendo, chi ha già la funzione e cosa manca all’appello. smartworld.it
Pixel 9 non avrà più da invidiare Pixel 10 per la sua amicizia con iPhoneSe avete un Pixel 9 preparatevi a festeggiare. Google sta per portare la condivisione tra Android e iPhone tramite Quick Share anche su questa serie di smartphone, dopo averla già attivata per i Pixel ... smartworld.it
Buongiorno, vorrei chiedere un consiglio: nel mio caso mi conviene cambiare telefono Ho un Pixel 9 Pro da 1 anno e mi trovo nella condizione, causa problema hardware, di poterlo o riparare/sostituire o mandare indietro e avere il rimborso del prezzo d’acq facebook