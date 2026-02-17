Pixel 9 compatibilità quick share di android con airdrop in arrivo

Google ha annunciato che il Pixel 9 supporterà presto la funzione Quick Share di Android, rendendo possibile condividere file più facilmente con dispositivi iOS grazie a una nuova compatibilità con AirDrop. Questa novità permette agli utenti di inviare foto e documenti tra smartphone Android e iPhone senza dover usare app esterne. La funzione sarà disponibile con un prossimo aggiornamento software, facilitando la comunicazione tra i due sistemi operativi.

un aggiornamento strategico amplia la connettività tra Android e iOS: google estende la compatibilità di quick share con airdrop alla linea pixel 9. l’implementazione avverrà in modo progressivo, nelle prossime settimane, e consentirà la condivisione dei contenuti con i dispositivi apple — iPhone, iPad e macOS — senza compromettere la velocità o la privacy. quick share e airdrop: un ponte tra i dispositivi. google ha comunicato che gli utenti della serie pixel 9 potranno utilizzare la compatibilità quick share con airdrop, allargando l’interoperabilità tra sistemi operativi differenti. l’aggiornamento verrà introdotto in modo graduale nel corso delle prossime settimane, permettendo la condivisione di file con dispositivi apple e mantenendo elevate le condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Airdrop di quick share ora disponibile su google pixel 9Google ha introdotto la funzione Quick Share su Pixel 9, perché ha voluto offrire agli utenti un modo più facile per condividere file tra dispositivi.

