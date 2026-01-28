Operazione Filo D’Arianna inflitte cinque condanne Assolto un imputato

Questa mattina si è conclusa l’operazione “Filo D’Arianna” a Monteroni di Lecce e Carmiano. Dopo un lungo processo, cinque imputati sono stati condannati, mentre uno è stato assolto. La vicenda riguarda la ricostituzione del clan della Scu Politi e ha visto coinvolti solo gli imputati che hanno scelto il processo ordinario, senza ricorrere a riti alternativi.

La pena più alta, a 12 anni di reclusione è stata inflitta al 43enne di Carmiano, ritenuto responsabile del reato di associazione mafiosa. Non regge invece l’accusa di tentata estorsione all’ex sindaco Mazzotta Per tutti gli altri è invece già noto il verdetto d’appello (come riportato in questo articolo). La sentenza, emessa oggi dal tribunale di Lecce, presieduto dalla giudice Bianca Todaro, ha disposto le seguenti pene: 10 anni e mezzo per Antonio Mazzotta, 39enne residente a Monteroni di Lecce, accusato di essere stato, negli anni tra il 2019 e il 2021, uno degli organizzatori di un’associazione a delinquere dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti; 12 anni a Manuele Sperti, 43enne di Carmiano, indicato dagli inquirenti come componente del sodalizio mafioso, per il quale avrebbe riciclato denaro nelle società indirettamente a lui riconducibili.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Filo DArianna “Filo d’Arianna”, chieste cinque condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione “Filo d’Arianna”, chieste 5 condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Filo DArianna Arianna, diventare volontaria per unire sogni e realtàIl percorso di Arianna alla Lega del Filo d’Oro nasce da una domanda semplice, rimasta in sottofondo fin dall’infanzia: cosa significa davvero fare qualcosa per gli altri? Nel tempo, quella domanda ha ... tgcom24.mediaset.it Filo di Arianna SCS ONLUS - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.