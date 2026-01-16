Fanno reclutare prostitute dal Brasile e le sfruttano a Torino | cinque condanne 39 anni di carcere imputati espulsi dall’Italia

Una rete di sfruttamento e traffico di prostitute tra Brasile e Torino è stata smantellata, con cinque condanne totali di 39 anni di carcere e l’espulsione degli imputati dall’Italia. L’indagine ha rivelato un sistema organizzato, in cui le vittime venivano reclutate, trasportate e sfruttate nel territorio torinese, con il coinvolgimento di un’ex escort come intermediaria. Un’operazione che ha portato alla luce un grave episodio di criminalità organizzata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.