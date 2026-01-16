Fanno reclutare prostitute dal Brasile e le sfruttano a Torino | cinque condanne 39 anni di carcere imputati espulsi dall’Italia
Una rete di sfruttamento e traffico di prostitute tra Brasile e Torino è stata smantellata, con cinque condanne totali di 39 anni di carcere e l’espulsione degli imputati dall’Italia. L’indagine ha rivelato un sistema organizzato, in cui le vittime venivano reclutate, trasportate e sfruttate nel territorio torinese, con il coinvolgimento di un’ex escort come intermediaria. Un’operazione che ha portato alla luce un grave episodio di criminalità organizzata.
Sfruttare le prostitute, per loro, era una questione di famiglia. Lo avrebbero fatto per anni, facendole reclutare in Brasile, portandole a Torino, pretendendo da loro migliaia di euro e coinvolgendo una ex escort per fare da intermediatrice. Oggi, 16 gennaio, il tribunale di Torino li ha condannati. Non solo: scontata la pena, saranno espulsi dal territorio nazionale. Il processo terminato oggi si è svolto a porte chiuse, con rito abbreviato. Il giudice ha stabilito nove anni e dieci mesi di carcere per due 34enni, marito e moglie. I genitori di lui, presunti complici, sono stati condannati a sette anni e nove mesi di reclusione (padre) e cinque anni e sei mesi (madre). 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: I boss su TikTok dal carcere: mafia e attentati, condanne per 150 anni a Tarantino e altri 16 imputati
Leggi anche: Assalto alla Cgil, confermate in appello le condanne per sei imputati: fino a 6 anni di carcere
Il sindacato nazionale Ugl e la segreteria di Cosenza avvertono: «reclutare medici dall’estero non può sostituire una riforma strutturale del sistema sanitario regionale» - facebook.com facebook
«Proteggere fa per te», la nuova campagna della Francia per reclutare i giovani come militari volontari – Il video x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.