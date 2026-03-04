La Polizia di Stato ha condotto un’operazione antidroga a Caltagirone, che ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di un’altra. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche nel territorio del Calatino, concentrandosi sulle attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione si inserisce in un intervento più ampio di contrasto al traffico illecito nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serrati contro lo spaccio nel Calatino. Non si arresta l’attività della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Caltagirone. Nei giorni scorsi, un’operazione condotta dagli agenti del locale Commissariato ha portato a un arresto e a una denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 30990. L’indagine: appostamenti e pedinamenti. L’intervento è scaturito da diverse segnalazioni su un sospetto via vai di giovani nei pressi di un’abitazione del centro calatino. La Squadra Investigativa ha quindi avviato un’attività mirata di osservazione e pedinamento, documentando numerosi incontri tra i due indagati e presunti acquirenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Operazione antidroga a Caltagirone: un arresto e una denuncia

Operazione antidroga in Via Machiavelli: un arresto e una denuncia della Polizia di StatoLa Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 66 anni e denunciato in stato di libertà un giovane di 28 anni ritenuti entrambi...

Can Yaman, arresto shock in Turchia durante una maxi operazione antidrogaL’attore è tra le sette persone fermate a Istanbul il 10 gennaio in un’operazione antidroga.

Altri aggiornamenti su Operazione antidroga a Caltagirone un....

Temi più discussi: Operazione antidroga a Caltagirone, un uomo trovato con 280 grammi di cocaina; Caltagirone. Arresto a seguito di un’operazione antidroga: sequestrata cocaina nel centro storico; Un casolare disabitato era stato trasformato in un deposito di cocaina; Caltagirone, operazione antidroga della Polizia di Stato: arrestato un uomo per spaccio.

Operazione antidroga a Caltagirone, un uomo trovato con 280 grammi di cocainaLa Polizia di Stato di Caltagirone ha arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scaturito da un’indagine del commissariato locale che […] ... blogsicilia.it

Caltagirone, operazione antidroga della Polizia di Stato: arrestato un uomo per spaccioOperazione antidroga della Polizia di Stato a Caltagirone: un uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di oltre 280 grammi di cocaina. cataniaoggi.it

"SICILIA POCO CONOSCIUTA" Caltagirone: la piccola Genova dalle meravigliose ceramiche! (Prima parte). Caltagirone accoglie adagiata su un anfiteatro naturale disposto su tre colline argillose con il profilo delle chiese, dei palazzi nobiliari, delle semplici c facebook