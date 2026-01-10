Can Yaman arresto shock in Turchia durante una maxi operazione antidroga

Nella notte del 10 gennaio, a Istanbul, Can Yaman è stato coinvolto in un’operazione antidroga che ha portato al suo arresto. L’attore turco si trova ora sotto indagine in un contesto di attività criminali legate al traffico di sostanze stupefacenti. La notizia ha suscitato molta attenzione, ma al momento non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sulle circostanze dell’arresto o sul suo coinvolgimento.

Can Yaman è stato arrestato in Turchia durante un'operazione antidroga condotta nella notte del 10 gennaio a Istanbul. L'attore, amatissimo dal pubblico italiano e attualmente volto della nuova Sandokan, è tra i sette fermati nel corso di un blitz avvenuto in nove locali notturni della città. A riportarlo sono diversi media turchi, che parlano di un intervento legato a una più ampia inchiesta sul consumo e sul traffico di sostanze stupefacenti. Secondo le prime informazioni, l'operazione rientra in un'indagine che punta a ricostruire un presunto giro di droga che coinvolgerebbe esponenti del mondo dello spettacolo, dell'informazione e frequentatori abituali della nightlife di Istanbul.

